. Si tratta di Enzo Bianco e di Emiliano Abramo. Salvo Pogliese e Giovanni Grasso non pervenuti. La documentazione era stata consegnata in occasione degli incontri pubblici organizzati a Città Insieme nel corso della campagna elettorale. L’associazione antimafia, invece, non è riuscita a mettersi in contatto con Riccardo Pellegrino. E’ questo il bilancio dell’iniziativa finalizzata a rendere di dominio pubblico la documentazione patrimoniale e i potenziali carichi pendenti dei candidati sindaco. Il sindaco Bianco ha consegnato il proprio curriculum vitae, la propria dichiarazione dei redditi e la documentazione patrimoniale completa. Il sindaco, inoltre, che dichiarato di non avere carichi pendenti e di essere pronto a produrre un certificato del Tribunale di Catania che lo confermi. Emiliano Abramo ha consegnato il curriculum e il casellario giudiziario. Questa mattina invece il candidato civico invierà la documentazione patrimoniale.I due hanno anche firmato il documento, redatto dall’associazione antimafia, sposando, in caso di elezione alcune proposte per la città: un regolamento del gioco d’azzardo da adottare a livello comunale, uno per la processione e il fercolo di Sant’Agata da fare redigere al Comitato della Festa e le proposte dell’associazione e dalla Rete dei Numeri Primi di contrasto alla povertà e il reddito di dignità. I due candidati si assumono” l’impegno a realizzare sul territorio azioni di promozione delle tematiche oggetto della campagna, quali la legalità, la lotta alla criminalità e la promozione della coesione sociale, coinvolgendo associazioni, comitati, sindacati, movimenti” e a fare votare in consiglio il regolamento del Decoro Urbano, approvato dall’assemblea della Fabbrica del Decoro, dalla giunta e dalla commissione urbanistica. C’è da sottolineare che l’associazione Libera aveva invitato i candidati a sottoscrivere una lettera di impegni anche in occasione della passata tornata elettorale. In quel caso l’unico a disertare fu il candidato del centrodestra Raffaele Stancanelli. Renato Camarda, storico esponente dell’associazione antimafia commenta così la mancata adesione odierna dei candidati Pogliese e del pentastellato Grasso. “Ciascuno si assume le proprie responsabilità. Sul perché non abbiamo accettato l’invito bisognerebbe chiederlo a loro”.