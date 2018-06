Intorno alle 14 un incendio è infatti divampato in un terreno confinante con le abitazioni, un'area sotto sequestro di circa un ettaro, incolta e abbandonata. E' stato l'odore acre del fumo a far scattare l'allarme tra i residenti. In poco tempo le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno inghiottito tutto ciò che si trovava nell'area: cataste di bancali, grossi tubi ed anche un container al cui interno erano custodite alcune bombole di gas, esplose a causa del rogo.Gli stessi residenti sono intervenuti nel tentativo di bloccare le fiamme, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Ben quattro le squadre giunte sul posto: da Catania, Acireale e perfino Nicosia. Solo dopo le 19 i pompieri sono riusciti a spegnere il rogo, iniziando la fase della bonifica. Fortunatamente non si sono registrati gravi danni a cose e persone. Solo qualche lieve intossicazione causata dall'esposizione per ore alle dense colonne di fumo nero che hanno avvolto l'intera area. E intanto è polemica per le condizioni di abbandono del terreno. Un'incuria che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.