A disposizione della comunità per scopi sociali o per contribuire al risparmio della spesa pubblica. Ma la burocrazia interrompe molte volte il percorso virtuoso messo in atto dalle forze investigative e giudiziarie. E tutto resta nel limbo. La gestione dei beni confiscati assegnati al Comune di Catania in questi ultimi anni è stata affidata a Marco Consoli. Un'esperienza che sta per concludersi.Per quanto mi riguarda il bilancio è assolutamente positivo. In questo ultimo anno l’Agenzia Nazionale per la gestione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata ha assegnato al Comune di Catania circa 40 immobili (case, box e terreni). Parte di questi sono ancora nella disponibilità dell’Agenzia per ragioni di natura fiscale, altri sono già inseriti nel patrimonio indisponibile del nostro Ente.La manifestazione di interesse verso tre terreni (di cui uno edificabile e gli altri due agricoli) confiscati ai clan Santapaola, Cappello e Laudani. La manifestazione di interesse segue solitamente una interlocuzione preliminare con l’Agenzia. Avendo personalmente acquisito dall’Agenzia la disponibilità al trasferimento di questi tre terreni, si è proceduto alla formalizzazione del procedimento. Nei prossimi giorni il consiglio direttivo dell’Agenzia delibererà in merito. Posso con cauto ottimismo dire che l’esito sarà favorevole.Abbiamo già liberato i primi 5 immobili e consegnati ai servizi sociali. L’Amministrazione ha deciso di fatto di utilizzarli come ricoveri d’emergenza. Toccherà adesso all’Assessorato alla Famiglia ed al Welfare individuare i nuclei famigliari a cui assegnare questi immobili.Assolutamente ottimo, improntato alla massima collaborazione. Qualsiasi bene confiscato da me richiesto è stato sempre puntualmente destinato anche se alcuni per ragioni burocratiche non sono ancora nella disponibilità del patrimonio del nostro ente.Occorre potenziare l’Agenzia con nuove risorse umane e con nuove risorse finanziarie. Bisogna in oltre snellirla di alcune sovrastrutture che la hanno, a mio avviso, solo appesantita.A volte capita questo, ma lo Stato sta sempre più recuperando terreno. Al di la della burocrazia, occorre da parte degli enti locali più coraggio e determinazione.Sì, aver avviato un percorso, che se non interrotto, metterà in poco tempo a profitto sociale e morale immensi patrimoni tolti definitivamente ai clan mafiosi ancora operanti nella nostra Città.