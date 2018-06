la lista I Progressisti che stamani, intorno alle 7,30 del mattino, di fronte al suo ufficio di via Vittorio Emanuele, è stata avvicinata da un uomo di circa vent'anni che le ha tirato una violenta manata, dicendole "Ci vuoi arrivare alla fine?".mesi, ha sporto immediatamente denuncia alla polizia e assicura di non avere alcuna intenzione di interrompere la propria attività politica. "Non credo che questo ragazzo fosse di questa zona dove lavoro e in cui conosco tutti - dice - e non ho idea di chi possa essere stato e perché. Quello di cui sono certa - conclude - è che andrò avanti, senza paura. Catania ha bisogno di gente perbene".