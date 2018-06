CATANIA - Anche quest’anno sarà l’evento di punta dell’estate al parco commerciale le Zagare di San Giovanni la Punta (Ct) ed anche quest’anno grandi nomi dello spettacolo calcheranno il palco condotti da Ruggero Sardo.L’appuntamento è per domenica 10 giugno con il Gala di Telesiculissimi atto finale di una stagione davvero trionfale per la trasmissione prodotta da Primamusica che quest’anno ha davvero fatto il pieno di ascolti e gradimento.Come sempre il gala sarà l’atto conclusivo della stagione ma anche la partenza del tour estivo che vedrà la produzione primamusica protagonista nelle più belle piazze siciliane e non solo.“È quasi tutto pronto - ci dice Ruggero Sardo - nascondendo la scaletta...anche questa volta vi lasceremo a bocca aperta, sono certo che le tante persone che verranno a trovarci domenica sera alle Zagare si divertiranno così come le migliaia di persone che avranno modo di seguirci in mezza Italia ed a Malta su Video Regione.”Torneranno in scena i grandi protagonisti della stagione televisiva appena trascorsa con in testa il bravissimo attore Gianluca Barbagallo, i fantastici Dandy Danno e Diva G l’eccellente Movida Small Orchestra ed anche tante risate assicurate con Chicco Pitrelli e Mago Normal e la musica di Mino Cassano.Grande il lavoro di redazione fatto anche in questa occasione da Manuela Santanocita che nel corso della stagione ha coordinato le decine di ospiti di grande prestigio presenti in trasmissione.Ospiti d’eccezione del gala il cantante Federico Stragà, l’attore comico Roberto Lipari e l’imitatrice Emanuela Aureli che porteranno la loro arte e la loro simpatia sul palco di Telesiculissimi.Premi “raccontosololasiciliamigliore” ai Beans con il loro ultimo album, a Roberta Giulia Mezzasalma con la sua emozionante storia, alla ballerina Agata Giudice ed al dottor Salvo Noè autore del best seller “Vietato lamentarsi”.“Sarà una serata divertente, piena di ritmo e di belle storie - continua Ruggero - e per me sarà un piacere ancora una volta essere “padrone di casa” di un evento così prestigioso durante il quale annunceremo anche molte novità che riguardano la prossima stagione.”“Ancora una volta un imponente sforzo organizzativo - dice Giovanni Di Prima il produttore della trasmissione - ma i risultati che arrivano ci comfortano e ci danno ragione: siamo una delle poche produzioni televisive indipendenti che riesce fare grandi numeri!”Appuntamento quindi domenica 10 giugno alle 21 in piazzetta anditeatro al parco commerciale Le Zagare di San Giovanni e anche stavolta sarà…uno spettacolo!