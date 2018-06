Il 23 maggio scorso, con l’aiuto di altri due complici poi riusciti a fuggire, aveva svaligiato l’abitazione di un biancavillese in via Cellini, rubando diversi oggetti di valore, un fucile calibro 12 marca Pietro Beretta e delle cartucce del medesimo calibro.I militari, avvertiti tramite la telefonata fatta da alcuni vicini, allarmati dal trambusto proveniente da quell’immobile, attivarono un dispositivo di ricerca dei malviventi che in poco tempo consentì la cattura del 26enne, avvenuta nelle campagne di Contrada Ciappe, ed il recupero dell’intera refurtiva.Grazie alla prove acquisite dai militari nel corso dell'arresto e nei giorni successivi al fatto, il giudice ne ha ordinato l’arresto e la traduzione nel carcere di Catania Piazza Lanza.