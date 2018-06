Erano da poco passate le 14 quando i vicini di casa hanno notato levarsi alte fiamme dalla casa di fronte. Stando ad una prima ricostruzione compiuta dai soccorritori, il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito nella zona lavanderia in terrazza. A preoccupare, la presenza di alcune bombole di gas, a rischio esplosione. In casa, in quel momento, c'era solo un uomo di nazionalità cinese, che ha cercato di provvedere da solo allo spegnimento dell'incendio. Ma sarebbe stato avvolto dalle fiamme ed avrebbe riportato ustioni su diverse parti del corpo. Poco dopo è giunto anche il figlio minore dell'uomo, rimasto però fortunatamente solo lievemente intossicato dal fumo. Intanto sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i vigili urbani ed i sanitari del 118. Questi ultimi dopo aver visitato l'uomo hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il ferito al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il figlio, invece, è stato soccorso sul posto.erano impegnate altrove, sono stati alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio ad intervenire, riuscendo ad evitare il peggio. Il rischio maggiore era rappresentato dalle quattro bombole di gas presenti. I soccorritori sono riusciti, grazie all'esperienza, a portare le bombole lontano dalle fiamme. Il rogo è stato poi spento dalla squadra di vigili del fuoco di Catania.