C’è molto di più che la storia e il blasone. Nettamente di più. C’è voglia di riscatto, per tutto quello che è stato passato negli anni recentissimi (soprattutto per le arcifamose vicende extracampo), che spinge l’ambiente rossoazzurro a chiedere ai ragazzi di mister Lucarelli di non perdere questo treno che porta fuori dagli impantanati binari della C.Non è retorica. Non è folklore. Inutile ridurre tutto soltanto a calcio giocato.C’è una piazza che attende di esplodere quell’urlo represso in gola: di sorridere, di abbracciarsi. Di tornare quantomeno nell’anticamera del calcio che conta.Conta correre e, magari, vincere. La Contrada dell’Elefante si gioca i primi novanta minuti che possono portare alla gloria.