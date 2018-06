che nasce con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte della progettazione degli interni da parte di progettisti italiani. Alì, 35enne architetto catanese, laureatosi a Firenze e con una esperienza pluriennale a Madrid e con studio a Milano e a Catania, è riuscito a superare oltre 400 “avversarsi”: sono stati, infatti, più di 400 i progetti inviati. Le candidature sono avvenute tramite una free open call durata un mese: solo 84 i progetti selezionati da tutta Italia.raccoglie questi 84 progetti d’interior design realizzati in Italia e all’estero da progettisti italiani, suddivisi fra le categorie retail, private house, workspace, hotel & leisure, restaurant & bar, art & culture e yacht. La selezione dei progetti si traduce anche in una Mostra costituita da 30 Totem trifacciali in cui vengono esposti tutti i progetti in ordine alfabetico: la mostra è itinerante tra Milano, Forlì e Miami.da Simona Finessi e Angelo Dadda, Editori di Platform Architecture and Design con la preziosa consulenza e supervisione scientifica di Luca Molinari, critico di architettura di fama internazionale e, dal n.18, anche Direttore Editoriale di Platform Architecture and Design. L’architetto Alì, in 65 mq, ha sviluppato il ridisegno degli spazi e dell’arredo: “l’ appartamento ha rispettato le richieste del proprietario che, oltreché funzionali erano di natura evocativa: riportare un po’ dell’atmosfera siciliana nel suo spazio privato milanese”.