Nel corso della cerimonia sono state consegnate le ricompense ai militari particolarmente distintisi nell’adempimento del dovere concesse dai Comandanti Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Luigi ROBUSTO e della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Riccardo GALLETTA.Encomio solenne del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Brigadiere Ivo CAPUTOAppuntato scelto Vito PISACRETAEncomio del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Tenente Colonnello Michele PIRASLuogotenente Antonio ARDOREMaresciallo Maggiore Salvatore SIGNORELLIMaresciallo Maggiore Rosario MANCIAGLIBrigadiere Capo Andrea GRECIVice Brigadiere Salvatore FINOCCHIAROAppuntato Vincenzo DI MAUROAppuntato Riccardo SCALIAAppuntato Pasquale CANTAFIO“COMANDANTE DI REPARTO OPERATIVO E ADDETTO AL NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO AD ALTO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ECCEZIONALE INTUITO INVESTIGATIVO, SPICCATA PROFESSIONALITÀ ED ESEMPLARE SENSO DEL DOVERE, FORNIVA RISOLUTIVO APPORTO A COMPLESSA E ARTICOLATA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN AGGUERRITO SODALIZIO MAFIOSO RESPONSABILE DI ESTORSIONI E TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CONCLUSASI CON L’ARRESTO COMPLESSIVO DI 49 PERSONE, RISCUOTEVA IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA CONTRIBUENDO A ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Catania, settembre 2014 – luglio 2016.Encomio solenne del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Luogotenente Antonio ARDOREMaresciallo Maggiore Salvatore SIGNORELLIBrigadiere Ivo CAPUTOAppuntato scelto Vito PISACRETAEncomio del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Tenente Colonnello Michele PIRASMaggiore Salvatore DEL CAMPOCapitano Salvatore MANCUSOMaresciallo Maggiore Rosario MANCIAGLIMaresciallo Maggiore Alfredo ALECCIBrigadiere Capo Andrea GRECIVice Brigadiere Salvatore FINOCCHIAROAppuntato Vincenzo DI MAUROAppuntato Riccardo SCALIAAppuntato Pasquale CANTAFIO“COMANDANTE DI REPARTO OPERATIVO, COMANDANTE E ADDETTO AL NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ALTO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DANDO PROVA DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO E NON COMUNE SENSO DEL DOVERE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA ATTIVITÀ DI INDAGINE CONCLUSASI CON LA LOCALIZZAZIONE E LA CATTURA DI UN PERICOLOSO LATITANTE, AI VERTICI DI AGGUERRITO SODALIZIO MAFIOSO, INSERITO NELL’ELENCO DEI RICERCATI PERICOLOSI IN AMBITO NAZIONALE. L’OPERAZIONE, CHE CONSENTIVA INOLTRE DI TRARRE IN ARRESTO DUE FIANCHEGGIATORI, CONTRIBUIVA A ESALTARE L’IMMAGINE E IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Provincia di Catania, dicembre 2014 – gennaio 2017.Encomio del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Capitano Maurizio BLASA“COMANDANTE DI NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA DISTACCATA IN TERRITORIO AD ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE, ECCEZIONALE INTUITO INVESTIGATIVO E SPICCATA PROFESSIONALITÀ, COORDINAVA, PARTECIPANDOVI PERSONALMENTE, COMPLESSA E PROLUNGATA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UNA CONSORTERIA MAFIOSA RESPONSABILE DI ESTORSIONI, SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, VIOLAZIONE IN MATERIA DI ARMI E ALTRI GRAVI REATI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 63 PERSONE, IL SEQUESTRO DI ARMI E DROGA NONCHÉ DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER OLTRE 500 MILA EURO”.Province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e territorio nazionale, novembre 2013 – gennaio 2016.Encomio del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al:Appuntato Scelto Salvatore GAMBERA“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA IN TERRITORIO AD ALTO INDICE DI CRIMINALITÀ, EVIDENZIANDO ESEMPLARE DETERMINAZIONE, SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO ED ELEVATISSIMA PROFESSIONALITÀ, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ED ARTICOLATA ATTIVITÀ D’INDAGINE NEI CONFRONTI DI UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA A CONSEGUIRE FRAUDOLENTEMENTE EROGAZIONI PUBBLICHE PER L’AGRICOLTURA, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 11 PERSONE, IL SEQUESTRO DI OLTRE 2000 ETTARI DI TERRENO E DI UNA PARTE DEI FONDI CARPITI DALLA CONSORTERIA”.Carlentini, Melilli ed Augusta (SR), febbraio 2014 – ottobre 2015.Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Maresciallo Maggiore Ettore TONDOMaresciallo Maggiore Massimo FLORIOMaresciallo Maggiore Saverio CORNACCHIABrigadiere Capo Massimo CAPUTOVice Brigadiere Gaetano COLOMBRITAAppuntato Scelto Donato DE DOMINICISAppuntato Scelto Salvatore PERNICONECarabiniere Scelto Roberto CASTIGLIONE“ADDETTO AL NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ MAFIOSA, EVIDENZIANDO GRANDE PROFESSIONALITÀ, ALTO SENSO DEL DOVERE E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA UN QUALIFICATO CONTRIBUTO A UNA COMPLESSA E PROLUNGATA INDAGINE FINALIZZATA A DISARTICOLARE UNO STORICO SODALIZIO MAFIOSO, PERVICACEMENTE RADICATO NELLA PROVINCIA DI CATANIA, RESPONSABILE DI ESTORSIONE, TRAFFICO DI STUPEFACENTI, RICICLAGGIO E DI ALTRI GRAVI DELITTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 107 PERSONE E LO SMANTELLAMENTO DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE, RISCUOTENDO IL PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA E CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Provincia di Catania, giugno – dicembre 2010.Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Luogotenente Francesco GALLUCCIOLuogotenente Diego Paolo FURNARILuogotenente Nunzio CALDERONEMaresciallo Maggiore Vito CIBECAMaresciallo Maggiore Onofrio PAPPALEPOREMaresciallo Maggiore Giovanni CARUSOMaresciallo Maggiore Salvatore LIZZIOMaresciallo Capo Davide PARATOREBrigadiere Massimo CAPUTOVice Brigadiere Antonio MILITELLO“ADDETTO A NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ, EVIDENZIANDO NON COMUNE SENSO DEL DOVERE, SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO E SPIRITO DI SACRIFICIO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA INDAGINE CHE PERMETTEVA DI DISARTICOLARE UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DEDITA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 14 PERSONE ED IL SEQUESTRO COMPLESSIVO DI UN CONSIDEREVOLE QUANTITATIVO DI DROGHE DI VARIO TIPO”.Provincia di Catania, ottobre 2013 – settembre 2016.Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Luogotenente Massimo PICALuogotenente Luigi SCIUTOMaresciallo Maggiore Antonio DI COSMOMaresciallo Maggiore Salvatore D’AGATAMaresciallo Maggiore Salvatore SIGNORELLIMaresciallo Maggiore Alfredo ALECCIMaresciallo Ordinario Marco CHIARENZABrigadiere Capo Andrea GRECIBrigadiere Capo (ora in congedo) Biagio MARCANTONIOAppuntato Scelto (ora in congedo) Salvatore COPPOLA“ADDETTO A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ MAFIOSA, EVIDENZIANDO GRANDE PROFESSIONALITÀ E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA INDAGINE DIRETTA ALLA NEUTRALIZZAZIONE DI UN PERICOLOSO SODALIZIO MAFIOSO RESPONSABILE DI TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’ATTIVITÀ CONSENTIVA L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI 6 PERSONE, RESPONSABILI A VARIO TITOLO DI DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLE ARMI, NONCHÉ IL SEQUESTRO DI UN CONSISTENTE QUANTITATIVO DI DROGA, E SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO, SU ORDINANZA DELL’A.G., DI 19 AFFILIATI, COSÌ CONTRIBUENDO AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Provincia di Catania, agosto 2013 – gennaio 2017.Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Maresciallo Maggiore Sebastiano TERRANOVAAppuntato Scelto Michele LA ROCCAAppuntato Scelto Antonio GIMMILLARO“COMANDANTE E ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI LOCALIZZARE UN’AMPIA ED ATTREZZATA PIANTAGIONE DI CANAPA INDIANA, NONCHÉ TRARRE IN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO, QUATTRO PERSONE CHE GESTIVANO LA COLTIVAZIONE, PROCEDENDO AL SEQUESTRO COMPLESSIVO DI 2.336 PIANTE DI SOSTANZA STUPEFACENTE. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA IL PLAUSO DELLE AUTORITÀ E DELLA CITTADINANZA, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Licodia Eubea (CT), giugno 2016 – 26 agosto 2016Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Capitano Angelo ACCARDOMaresciallo Maggiore Rosario TUVÈMaresciallo Maggiore Francesco RIZZOMaresciallo Ordinario Marco LO CRICCHIOAppuntato Scelto Antonio DI MAUROAppuntato Scelto Carmelo LAVENIA“COMANDANTE E ADDETTO A NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DI COMPAGNIA OPERANTE IN TERRITORIO CARATTERIZZATO DA ELEVATO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO NON COMUNE SENSO DEL DOVERE, LODEVOLE SPIRITO DI SACRIFICIO E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITÀ D’INDAGINE SVOLTA NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE CHE, AVVALENDOSI DEL METODO MAFIOSO, ESTORCEVA DANARO ALLE IMPRESE. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 12 MALVIVENTI E LA COMPLETA DISARTICOLAZIONE DELLA CONSORTERIA”.Biancavilla (CT), gennaio – dicembre 2016.Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al:Maresciallo Maggiore Carmelo Mario GRASSOVice Brigadiere Salvatore TOMARCHIO“ADDETTO AD ALIQUOTA RADIOMOBILE DI COMPAGNIA E STAZIONE DISTACCATA OPERANTI IN TERRITORIO PARTICOLARMENTE SENSIBILE SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA PUBBLICA, EVIDENZIANDO ELEVATA PROFESSIONALITÀ, FERMA DETERMINAZIONE E NON COMUNE SENSO DEL DOVERE, INTERVENIVA PRESSO UNA GIOIELLERIA TRAENDO IN ARRESTO, IN FLAGRANZA DI REATO, TRE MALVIVENTI CHE STAVANO PERPETRANDO UNA RAPINA A MANO ARMATA. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA IL PLAUSO DELLA CITTADINANZA, CONTRIBUENDO AD ELEVARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.Aci Castello (CT) 3 agosto 2017.Si è inoltre proceduto alla consegna del premio “FRISCIA”, giunto alla 38^ edizione, intitolato alla memoria del Generale dei Carabinieri Francesco FRISCIA, caduto il 31 ottobre 1977 a bordo di elicottero dell’Arma su cui si trovava anche il Comandante Generale e che è stato voluto dalla famiglia allo scopo di premiare un militare dell’Arma particolarmente meritevole nell’adempimento del dovere, concesso quest’anno all’Appuntato Scelto Gaetano BISACCIA, addetto al Nucleo Comando della Compagnia di Catania Piazza Dante, con la seguente motivazione:ADDETTO A NUCLEO COMANDO DI COMPAGNIA, DANDO PROVA DI CORAGGIO, FERMA DETERMINAZIONE E SPICCATO SENSO DEL DOVERE, CON GENEROSO SLANCIO INTERVENIVA IN LOCALITA’ OVE UN INDIVIDUO IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA LANCIAVA SASSI E BOTTIGLIE CONTRO LE AUTO IN TRANSITO E I PASSANTI DALLA SOMMITA’ DI UN ANTICO POZZO. AL TERMINE DI LUNGA E INFRUTTUOSA TRATTATIVA INGAGGIAVA VIOLENTA COLLUTTAZIONE CON L’ESAGITATO, RIPORTANDO LESIONI. L’INTERVENTO CONSENTIVA DI IMMOBILIZZARE E TRARRE IN ARRESTO IL SOGGETTO CON L’AUSILIO DI ALTRI MILITARI SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTI, SCONGIURANDO PIU’ GRAVI CONSEGUENZE.