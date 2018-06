in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania. La sera del 16 dicembre 2016 con l’aiuto di alcuni complici aveva portato a termine un furto in una abitazione nel centro cittadino di Pedara.sull’analisi delle immagini estrapolate da un circuito di video sorveglianza presente nella zona, si è risaliti all’identità del reo riuscendo anche a rilevare la targa di una autovettura di sua proprietà dove venne caricata la refurtiva. L’Autorità Giudiziaria, recependo appieno il quadro probatorio raffigurato dagli investigatori, ne ha disposto l’arresto e la traduzione nel carcere di Belluno, luogo detentivo più vicino al suo attuale domicilio.