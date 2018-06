Le sue performance, nello spettacolo “Addio Vecchio Sangiorgi” in scena al teatro Brancati, hanno trasportato il pubblico in un'altra epoca. Quando Catania era una fucina di arte e cultura ed i grandi attori facevano a gara per esibirsi alle falde dell'Etna. L'opera è dedicata interamente alla grande intuizione del cavaliere Mario Sangiorgi che trasformò il teatro di via Disanguiliano in un luogo culto della belle époque. Ispirato da un viaggio a Parigi, il cavaliere decide di portare un po' di ville lumiére a Catania. E realizza il teatro che diventa il punto di riferimento del varietà e della avanspettacolo.Lo spettacolo nasce per il palco del teatro di via Sangiuliano ma un problema strutturale non ha permesso di poterlo mettere in scena. E allora è stato trasferito al Brancati. Ma a dicembre - dopo alcuni lavori di messa in sicurezza - l'opera tornerà nella sua "casa".Musica, coreografie che fanno pensare ai locali parigini, ma anche per alcuni aspetti ai musical di Broadway. E in sottofondo la leggerezza della risata. E c'è anche uno spazio artistico dedicato al grande Totò, che al Sangiorgi di Catania si è esibito. Ma l'elenco dei miti che hanno calcato il palco di via Lincoln (oggi via Disangiliano) è lunghissimo: bisogna partire da Eleonora Duse ad Anna Fougez, da Ettore Petrolini e Angelo Musco a Wanda Osiris, da Josephine Baker a Gilda Mignonette. Appena si è alzato il sipario, è stato come entrare in una macchina del tempo. E si è proiettati nel passato. Indietro di almeno un secolo.Il cast è di grandi professionisti: Tuccio Musumeci, Dodo Gagliarde, Angelo Tosto, Daniela Russello, Enrico Manna, Claudio Musumeci. L’orchestra è diretta dal Maestro Nino Lombardo. I costumi sono delle sorelle Rinaldi. Il balletto: Felicia Bisicchia, Gabriella Caruso, Roberta D’Amico, Agata Rosignoli, Laura Tringale. L’orchestra: Salvatore Brischetto, Ricardo Urbina Cubillan, Alessio Gentile, Orazio Pulvirenti. Luci: Simone Raimondo. Fonica: Salvo Torrisi. Una co-produzione Teatro Brancati e Teatro Massimo Vincenzo Bellini.