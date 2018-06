del market più pop - olare della città. Un riuscitissimo evento che ha animato lo storico giardino catanese per una due giorni dedicata all'arte, alla creatività e alla musica e alla solidarietà. ampio spazio è stato infatti dedicato al terzo settore e, in particolare, a Il filo della vita, la onlus che si occupa di sostenere, incoraggiare e aiutare le donne costrette a combattere contro neoplasie e tumori. Una vera e propria mano di aiuto per chi pensa di essere sola ma non lo è.di Sicilia, per tutto il fine settimana ha animato la collina sud della magnifica Villa Bellini, i cui spazi sapientemente allestiti sono stati dedicati agli espositori, agli artigiani e all'area food. Al centro, il chiosco della musica, manufatto liberty tra i più belli di Catania, tornato a vivere e "suonare" proprio grazie al PopUpMarketSicily: tango e swing ne hanno colorato i contorni, per un momento di pura, grandissima, gioia.Foto Salvo Puccio