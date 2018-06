Piazze, cantieri, strade o anniversari: ogni cosa, ogni evento sembra utile al momento elettorale, a raccontare l'opulenza di una città che, però, appare ben distante da quella reale. Succede dunque che, tra l'inaugurazione della bretella di via Castorina e quella del fontanone monumentale al nodo Gioeni - due elementi che completano quanto avviato nell'agosto 2013 con la demolizione del cavalcavia - tra la consegna dei lavori della spina verde di Librino e quelli della viabilità di scorrimento, la raccolta differenziata resta inchiodata al 9 per cento.più controversa, la Multiservizi, i dipendenti del bacino prefettizio restano con le dita incrociate, sperando nel nuovo appalto sui rifiuti. Servizio che continua a essere gestito in proroga. O che i solarium attendano ancora di essere montati - al 4 di giugno - che il rendiconto 2017 non sia stato ancora approvato - la scadenza era il 30 aprile. Per non parlare della crisi del commercio, del tasso di disoccupazione, alto, come quello di dispersione scolastica, o ancora dell'emergenza abitativa.avvengono quando necessario, quando cioè i lavori vengono completati o consegnati. Ma il proliferare di eventi che vedono protagonista l'attuale primo cittadino - e candidato per replicare il mandato -e gli assessori candidati anche loro, sembrano avere un intenso retrogusto elettorale.