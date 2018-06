eletto sindaco". Lo afferma il candidato del centrodestra. "La prima - aggiunge - è quella relativa alla sicurezza: chiediamo uomini e mezzi per una stabile azione di bonifica interforze (polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza), della zona del Corso Sicilia e del Vecchio San Berillo, da attuare subito, sotto il coordinamento del comune, della prefettura e della Questura con interventi di prevenzione della sicurezza anche nella zona industriale e in periferia". "La seconda - osserva Pogliese - è l'emergenza abitativa: dobbiamo dare un alloggio a chi non ha una casa o a chi l'ha persa. Immediatamente. Giovedì scorso sono stato al viale Moncada al Librino e, da catanese, mi sono vergognato delle condizioni in cui vivono alcuni nostri concittadini. È impensabile che chi si trova in una situazione di bisogno economico e abbia perso la casa, trovi come unica alternativa quella di andare a dormire in macchina o sotto i portici del Corso Sicilia, oppure occupando addirittura il sagrato della Cattedrale. Ci sono tante case sfitte, di proprietà direttamente comunale o dello Iacp, che possiamo dare agli sfrattati e a chi ne ha diritto". "Salvini mi ha garantito che il governo nazionale sarà al nostro fianco - sottolinea Pogliese - perché ritiene le priorità sicurezza e casa giustamente di primaria importanza. Lo ringrazio per la vicinanza e per l'impegno concreto che metterà per Catania, anche perché conosco da parecchio tempo la sua determinazione per gli obiettivi che si prefigge".