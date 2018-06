Prima il principio di annegamento poi il malore. È morto così ieri pomeriggio Antonio Costanzo, 60 anni, - originario di Catania ma residente a Guagnano - nella acque del porto vecchio di Porto Cesareo in Puglia. A riportare la notizia è il quotidiano di Puglia, terra dove l’uomo ormai viveva. Secondo la ricostruzione della redazione leccese, i medici e paramedici del 118 hanno fatto di tutto, ma non c'è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo. Un arresto cardiocircolatorio a causa di un principio di annegamento lo ha stroncato, proprio sulla banchina di fronte al mare ed all'isola dei Conigli di Porto Cesareo, che tanto amava. La salma è già stata restituita alla famiglia.