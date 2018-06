Per i Cinque stelle si presenta, invece, il professore di Lettere e appassionato di teatro, Marco Vinicio Mastrocola. Fra i punti del suo programma svettano occupazione e attività produttive tramite la creazione di un gruppo di lavoro formato “da giovani laureati e o laureandi per ricercare ed attivare tutti i fondi europei o di altra natura che possano tornare utili al nostro paese, in particolare fondi per le PMI, concessione di sgravi fiscali per le imprese che investono sul turismo; ma anche promozione dei prodotti locali, agricoli, artigianali e manifatturieri". E poi l’ambiente e rifiuti con il potenziamento della raccolta differenziata porta va porta e la creazione di una zona di compostaggio. E infine, fra le altre cose, anche amministrazione trasparente e democrazia diretta attraverso la realizzazione del bilancio partecipativo. A sostenere la candidatura di Mastrocola una lista formata da sedici candidati al Consiglio comunale.

. Uno tra loro sarà chiamato a raccogliere l’eredita del sindaco,, PD, che si appresta a concludere il suo secondo mandato. E a una manciata di giorni dal voto, la campagna elettorale, in uno dei Comuni più grandi della città metropolitana, si fa sempre più fibrillante. Le imminenti elezioni costituiranno, infatti, un banco di prova decisivo per le forze politiche in campo. Ma delicato continuerà ad essere soprattutto il lavoro in mano al nuovo sindaco., così oramai battezzata, da anni fa i conti il problema della fluoroedenite, la fibra velenosa contenuta naturalmente in gran parte dei calcestruzzi del Comune biancavillese. Una condizione che ha fatto registrare negli anni anche diversi casi di morti per tumore. Per questo forse, i temi della sicurezza e dell’ambiente sono quelli che più stanno a cuore ai cittadini.consigliere, espressione del centro-sinistra di area, sponsorizzato dal primo cittadino uscente Glorioso. Biancavilla è, infatti, uno fra i pochi dei Comuni al voto, in cui compare la lista con il simbolo e logo del partito Democratico. “Vorrei ribadire, che sono fiero di rappresentare il centro sinistra a Biancavilla alle prossime elezioni. Posso dire con serenità di essere un candidato che ha dalla propria parte i simboli in cui crede e delle due liste civiche. Noi a differenza di altri non creiamo false giustificazioni, non ci arrampichiamo sugli specchi, non abbiamo vergogna di un nostro progetto politico”, ha dichiarato l’aspirante sindaco. A sostenere Mignemi, oltre al Pd, è inoltre la lista 2.0 collegata ai deme alla senatrice. Infine, con Mignemi anche la lista “Siamo Biancavilla”.ed ex assessore, che ci riprova dopo la sconfitta al ballottaggio di cinque anni fa contro Glorioso. A sostegno dell’amico di, c’è un vero e proprio esercito di candidati. Sono sei le liste a lui collegate, tutte di carattere civico. “La mia è una composizione, sganciata dalle maglie dei diktat, vogliamo lanciare un programma di rinnovamento ed un modello di amministrazione trasparente. E le liste che mi sosterranno saranno espressione diretta dei cittadini. Perché sono i cittadini quelli che contano. Vogliamo che Biancavilla cambi passo: nella quotidianità e nella gestione delle emergenze”, ha dichiarato. Su Bonanno confluiscono, inoltre, esponenti legati all’area dem del deputato regionale. Ecco le liste: Antonio Bonanno Sindaco; Biancavilla Mi Piace; Civica - Biancavilla che lavora; Costruiamo il nostro futuro; Riparti Biancavilla; Volare Insieme per Biancavilla.