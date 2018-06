coinvolti una Lancia Musa Nera, con una famiglia di Biancavilla a bordo alcuni bimbi che si stava immettendo sul viale Dei Fiori, e una Fiat 500 blu (alla guida un giovane) che stava procedendo in direzione piazza Sgriccio. L'impatto è stato così violento che la Fiat 500 si è ribaltata e ha travolto anche l'insegno di una macelleria. Fortunatamente - come ricostruito sulla pagina Facebook dell'associazione Simmachia - solo tanta paura per i passeggeri (tra cui i bimbi) e il conducente della Fiat 500. Sul posto 2 ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. A quest'ultimi il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.