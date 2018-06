Nell’ambito di controlli del territorio, portato avanti in questi mesi, dagli agenti della Forestale di Catania, nelle zone più decentrate della città hanno accertato molti abbandoni di rifiuti, cumuli di spazzatura: demolizioni edili, centinaia pneumatici, eternit ed ancora altro materiale.hanno segnalato quanto accertato allo stesso Comune di Catania per attivarsi, prima che la stagione estiva ormai alle porte, con il suo carico immancabile di roghi possa colpire queste aree a rischio, cagionando danni più seri per l’aria che respiriamo e per l’ambiente.stradina che lambisce il lato nord del cimitero, lì i rifiuti oltre ad essere depositati in gran quantità ai bordi strada, gli inquinatori dell’ambiente li hanno buttati anche all’interno del torrente che costeggia detta strada, con inquinanti che finiscono direttamente a mare.e la presenza di centinaia di pneumatici ancora presenti costituiscono una seria ed incombente minaccia, in quanto se bruciassero, oltre ad innescare incendi di seria capacità distruttiva, inquinerebbero gravemente l’aria.in una strada senza sbocco, denominata “Passo del Cavaliere” è stato accertato altro immondezzaio, qui durante la perlustrazione, in un controllo, la pattuglia del Comando Forestale di Catania ha accertato violazioni al codice della strada e per questo si ha proceduto ad effettuare un sequestro di un automezzo e sanzionato il trasgressore.causata dalla presenza di ingenti quantità di rifiuti(pneumatici e plastica) che di fatto costituiscono un propellente per i potenziali roghi estivi è per questo il Corpo Forestale ha attivato la stessa Protezione Civile di Catania.