La cosca avrebbe forti ambizioni mafiose e avrebbe già tentato il salto finanziario, investendo nel settore dei rifiuti.sarebbero il volto imprenditoriale della famiglia mafiosa. L’inchiesta Penelope restituisce una mappa del clan molto vicina all’attualità. E perfettamente in linea anche con le dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia che matita alla mano hanno disegnato una piramide e scritto nomi e cognomi di chi è affiliato alla famiglia fondata dache - secondo quanto emerso dalle carte del processo - avrebbe inviato direttive anche dal carcere, attraverso i colloqui familiari ma anche epistole (poi bloccate da chi vigila sulla corrispondenza dei detenuti al 41 bis).E le manie di potere del boss avrebbero portato a scatenare una guerra conper il controllo della droga. Poi tutto però sarebbe finito per il meglio grazie a un vertice organizzato a San Giorgio e documentato dagli inquirenti. Un posto di vertice lo ha, u ciuraru, cugino del capomafia. Poiai domiciliari per motivi di salute, avrebbe il controllo degli affari nei Paesi, e anche nel siracusano.‘u carruzzeri’ non può mancare‘u milanisi’,‘facci i palemmu’ e anche il fratellastro(da poco finito in manette per estorsione). A completare la piramide, come detto, ci pensa un pentito. “Il gruppo sottoposto a Massimiliano Salvatore Salvo è composto daper Librino(ma per un periodo limitato di sei mesi)Pippo “ca lenti”,ndr)”. Fuori dal triangolo, il collaboratore Carmelo Di Mauro scrive il nomignolo ‘gommista’, che è identificabile con. Alcuni di questi sono in giro a Catania, a piede libero.