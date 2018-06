Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un terreno a Santa Maria di Licodia, in località Strada del Lupo.Nell'incendio è rimasta coinvolta anche l'autovettura del proprietario del terreno.L'intervento dei vigili del fuoco e valso anche a salvare la vita ad alcuni cani ed alcuni gatti che erano rimasti intrappolati dal fuoco.