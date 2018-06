La manifestazione ha avuto inizio alle 10 In Piazza Università con la rassegna dei reparti schierati per gli onori al Prefetto di Catania Silvana Riccio, cui hanno fatto seguito la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica seguito dall’indirizzo di saluto del Prefetto.GRANDE UFFICIALEADERNO’ Prof. GiuseppeUFFICIALECAUDULLO Prof. SalvatoreD’ARRIGO Dott. Roberto, Capitano di FregataTENERELLI Leonardo, Assistente Capo della Polizia di StatoCAVALIERECANNIZZARO Magg. Michele, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di CataniaCARIOLA Dott. SalvatoreFunzionario del Ministero dell’Economia e delle FinanzeCASABIANCA Dott. Stefano SalvatorePresidente dell’Associazione Autisti soccorritori Italiani e Responsabile dell’Unità di Strada del Comitato locale della Croce Rossa Italiana.CONSOLI MAGNANO di SAN LIO Dott. MarcoVice Sindaco del comune di Catania.CORRADINO Dott. GiuseppeIspettore Capo della Polizia di Stato a riposo.DI GREGORIO M.llo Capo GiovanniComandante Aliquota Radiomobile Compagnia Carabinieri di Caltagirone.DRAGO Luogotenente Dott. VincenzoComandante Stazione Carabinieri di GrammicheleFONTI Sig. Giuseppe GaetanoSostituto Commissario della PoliziaGALENO Sottotenente LeonardoComandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CarabinieriNICOLOSI Sig. SalvatoreCapo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco di Catania, attualmente in pensionePRIVITERA Dott. FilippoDirigente Medico presso il reparto di Medicina Generale del Policlinico di CataniaTRINGALI Dott. Marcello Daniele, Coordinatore delle Unità Operative , dei servizi e degli Organismi Aziendali per la gestione delle criticità presso il policlinico Vittorio EmanuelePATANE’ Dr. Salvatore Dirigente Gen. P.S. a riposo.e le seguenti Medaglie d'Onore ai familiari dei deportati e internati nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale.:BUSCEMI Salvatore, deceduto. Internato in Germania.IRACI TOBBI Pasquale Michele, deceduto. Internato a Colonia.RIZZA Michele, deceduto. Internato in Germania.TROPIANO Giuseppe, deceduto. Internato in Germania.