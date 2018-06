Dopo aver più volte notato un viavai sospetto di giovani che entravano ed uscivano dall’androne di un condominio di viale Moncada, a Librino, gli agenti hanno irruzione per procedere ad una meticolosa ispezione dell’androne e degli altri spazi comuni condominiali.Dopo aver cercato di individuare chi nel palazzo ne avesse la disponibilità ma senza risultato, gli agenti hanno forzato i lucchetti e vi facevano accesso. All’interno di una di esse, sopra un mobile i poliziotti hanno trovato delle buste contenenti marijuana, poi quantificata in 2 chilogrammi, ed una bustina contenente cocaina, poi quantificata in 7 grammi, per un controvalore su piazza stimabile in circa duemila euro.