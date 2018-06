critiche. Da parte in primis dei lavoratori, dei sindacalisti della Cisl, Ugl e da ex consiglieri del Comune di Catania. All’epoca, erano stati sollevati dubbi e perplessità sulla gestione del teatro, attribuendo ai vecchi membri del Cda e a Dipasquale le responsabilità per i debiti accumulati. Accuse che Dipasquale ha sempre respinto difendendo il suo operato e la sua correttezza.

E sulla scelta ora di nominarlo consulente alla Regione, Pappalardo precisa: “Sono stato molti anni fuori. E vedo che purtroppo l’abitudine di parlare male degli altri c’è sempre. Sinceramente non ho dati sulle vicende di cui mi parla”.

l’assessore regionale al Turismo e spettacolo, che contattato telefonicamente dal nostro giornale conferma la nomina, spiegando di aver ritenuto necessario avvalersi di una nuova figura professionale e artistica per i prossimi mesi di lavoro. Il tanto "discusso" ex direttore coadiuverà, infatti, Pappalardo nell’operazione di censimento dei teatri di Sicilia.che sta dando una mano nella ricostruzione dell’apparato teatrale della Regione siciliana. Abbiamo scoperto infatti di non avere una mappa di tutti i teatri della Regione siciliana. Andando in giro ho scoperto delle perle sia private e pubbliche. Si tratta di teatri ai quali magari potrebbero servire fondi e anche promozione turistica, ecco perché abbiamo deciso assieme al presidentedi redigere una mappatura. Un censimento dei teatri siciliani – prosegue – ci consentirà di metterli a ‘sistema’ e di creare una rete, al fine anche di rispondere alle numerose richieste che ci pervengono da parte di realtà nazionali e internazionali interessate ad investire qui. Potremmo così meglio orientarli non perdendo introiti e ampliando Anfiteatro Sicilia. Per fare questo ci servono dei dati meramente tecnici relativi alle strutture all’interno di questo censimento”.. L’assessore conferma, inoltre, come i termini dell'affidamento dell'incarico siano stati definiti senza ricorrere ad alcuna procedura di selezione pubblica. “Sono centinaia le persone che si mettono a disposizione dell’assessorato, in tanti campi – dice – Ci arrivano molti curriculum e proposte di collaborazioni, ognuno per le sue competenze. E tra questi curriculum ho trovato quello di questa persona che mi è sembrato idoneo a svolgere questo lavoro. Quindi così è stato scelto”.tanto che il presidente era seduto in prima fila alla serata inaugurale del teatro Must, meglio noto come teatro Musco. È infatti la riapertura della sala di via Umberto uno degli ultimi progetti artistici lanciati da Dipasquale. Lo storico teatro, oggetto anche di un’importante ristrutturazione nel 2013, era appartenuto allo Stabile per decenni fino al 2016. L’immobile era finito al centro di una triste pagina di cronaca per via dell’irruzione degli ufficiali giudiziari.sono stati significativi gli sforzi profusi per predisporre nella nuova manovra finanziaria i fondi necessari a tenere in vita diversi enti, a partire dal teatro Stabile e non ultimo il teatro Massimo Bellini di Catania. Un’attenzione che lo stesso Pappalardo ha ribadito nel corso dell’ultima conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dello Stabile. Occasione nella quale non ha però risparmiato una stoccata parlando in generale degli enormi debiti accumulati dai teatri catanesi a fronte delle cospicue somme stanziate negli anni dalla Regione. “Mi riferivo al passato”, ci spiega Pappalardo.