Per questi comportamenti tenuti in Sicilia, un 56enne catanese - agli arresti domiciliari per altra causa in una comunità di Reggio Emilia - è stato condotto in carcere dai Carabinieri che hanno dato corso a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a Catania dovendo l'uomo scontare, complessivamente, dieci anni di carcere. Nel dettaglio sul 56enne pendevano una condanna a tre anni di reclusione e 22.941 euro di multa per spaccio di stupefacenti; una condanna a tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per agevolazione all'uso di stupefacenti e un'altra condanna a quattro anni di reclusione e 14.000 euro di multa per spaccio di stupefacenti. L'altra mattina il 56enne è stato raggiunto dai Carabinieri reggiani della stazione di Santa Croce presso una comunità della città dove era ristretto e condotto in carcere. (ANSA).