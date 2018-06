Al termine dell'udienza di convalida il 38enne, assistito dal difensore di fiducia Enzo Iofrida, è stato rimesso in libertà dal gip di Catania Fabio Di Giacomo Barbagallo, che oltre a non applicare alcuna misura cautelare non ha convalidato il fermo. Per l'accusa l'indagato avrebbe assoldato un amico, un 44enne di Giarre, per compiere un'aggressione ai danni dell'ex compagna. Quest'ultima sarebbe stata inseguita e tamponata mentre viaggiava a bordo della propria auto. Costretta a fermare la vettura per evitare un incidente, la donna era poi stata colpita dall'uomo con calci e pugni al volto ed al corpo, ch le hanno caustao lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Le intenzioni dell'aggressore erano già state preannunciate da un messaggio inviato dal 44enne, prima alla vittima e poi all'amico. “Chiama i carabinieri – questo il testo - perché sto venendo a casa tua a spaccarti quella faccia di merda buttana troia”. Ma per il giudice non vi sarebbe alcuna prova che colleghi il 38enne all'episodio. Per l'aggressore, assistito dal legale Marisa Ventura, il gip ha invece disposto la convalida dell'arresto e applicato la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione tutti i giorni negli uffici dei carabinieri di Giarre.