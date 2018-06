Da oltre una settimana, infatti, la raccolta dei rifiuti non si svolgerebbe regolarmente e, come testimoniato dalle immagini, ciò ha causato la moltiplicazione in diversi punti del territorio di cumuli di immondizia. I cittadini protestano in modo vibrante per i gravi disservizi che giungono, tra l'altro, in concomitanza con l'aumento delle temperature. Mercoledì scorso il consigliere comunale d'opposizione Carmelo Caltabiano ha presentato un'interrogazione rivolta al sindaco Luigi Messina e all'assessore al ramo Alberto Cardillo per chiedere le motivazioni di questo immobilismo e l'avvio di interventi urgenti per porre fine all'emergenza.i cui abitanti lamentano di essere trattati come cittadini di serie C. Nello specifico veniva evidenziato come la concentrazione di cassonetti lungo la via Strada VII abbia di fatto agevolato la nascita di maxi discariche a cielo aperto. Non solo. I residenti lamentano da tempo anche lo sporadico spazzamento ed il mancato scerbamento delle strade.