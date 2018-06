Ad accorgersi della scomparsa lo stesso titolare della campagna sita tra Bronte e Maletto, in contrada Musa, che dopo essersi recato nella proprietà lunedì pomeriggio per foraggiare i cavalli, tornato l’indomani non li ha più trovati.alcuni animali erano dotati proprio per rintracciarli facilmente all’interno del vasto terreno. L’uomo ha subito battuto da solo la proprietà, perlustrandone i quattro confini perimetrali. E proprio in uno di questi, al limite con il terreno demaniale, ha rinvenuto la rete e il filo spinato tagliati e un palo divelto.Comandante Giuseppe Amendolia, hanno subito iniziato le ricerche estendendole al terreno circostante e seguendo, fino a quando non si sono perse, le tracce lasciate dagli animali. Ieri mattina, in supporto degli uomini a terra, è stato chiesto l’intervento di un elicottero del 12° Elinucleo dei Carabinieri di Catania per poter perlustrare dall’alto la fitta zona di vegetazione. Il ritrovamento a metà mattinata, quando l’elicottero ha avvistato la mandria in contrada Nave – Trenta salme.tra ruderi di legno. Per arrivare sul posto, come racconta lo stesso proprietario, è stato necessario l’aiuto degli uomini del Corpo forestale e un’ora di cammino per poter riportare i cavalli, in buono stato eccettuato qualche segno di disidratazione, dal luogo del ritrovamento fino alla proprietà in contrada Musa. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei militari. Verso di loro il proprietario della mandria ha voluto esprimere gratitudine per il tempestivo intervento e il buon esito delle ricerche.