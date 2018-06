ampio e variegato, all’interno di uno dei più bei Grandi Giardini Italiani. Il 9 e 10 giugno torna Dove fiorisce la Jacaranda, la mostra mercato di piante del giardino mediterraneo, giunta quest’anno al sesto compleanno.cambia veste, diventando happening serale, con grandi nomi di fama nazionale, che al crepuscolo sveleranno l’idea cardine della mostra di quest’anno, dedicata al fuoco, elemento vivo e vitale, del quale si nutre ogni forma di vita.è infatti il sottotitolo dell’edizione 2018: la splendida cornice di Villa Trinità diventa fucina ideale per accogliere le sculture di tre grandi artisti. Dorota Koziara, nota designer, architetto d’interni e art director; Cosimo Allera, scultore e artigiano del ferro e Gino Casavecchia, demiurgo della pietra lavica. Guest star della sesta edizione, il cantautore catanese, Luca Madonia che si esibirà in un concerto acustico, accompagnando con la sua voce la serata inaugurale della mostra., che ha ottenuto ancora una volta il patrocinio del Comune di Mascalucia, saranno illustrati il prossimo lunedì 4 giugno, alle ore 10, da Abitare, straordinario partner dell’evento. Per l’occasione saranno presenti il padrone di casa, ed ideatore dell’evento Green, Salvatore Bonajuto, e gli artisti che animeranno la mostra.con una spiccata sensibilità artistica (ha esposto le proprie opere a Taormina, all’interno dell’esposizione “La Sicilia delle infinite perle”, riscuotendo ottimi giudizi di pubblico e critica) - l’edizione 2018 è dedicata al fuoco, elemento vitale e simbolo della nostra terra, della Sicilia e dell’Etna, fucina di Vulcano secondo il mito greco. Un’occasione - aggiunge - per celebrare ancora una volta la natura e il connubio tra questa e la sapienza umana, per celebrare la bellezza e la creatività. Insomma - conclude - per esaltare quanto di magnifico ci circonda”.