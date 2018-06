Non rassegnandosi all’idea della fine della relazione sentimentale con la donna – 25 anni - dalla quale è nata una bambina oggi di 6 anni, storia giunta al capolinea per la dipendenza dell’uomo da alcol e droga, ha iniziato a tormentare la donna minacciandola di morte, pedinandola, appostandosi sotto casa e giungendo perfino a danneggiarle l’autovettura versando dell'acqua nel serbatoio impedendole così di raggiungere il posto di lavoro.minacce gravi quali: < >, generando in tutta la famiglia, compresa la figlioletta, uno stato di perdurante e grave stato d’ansia e di terrore, tanto da ingenerare in ognuno di essi un fondato timore per l’incolumità propria. I militari di Mascalucia, grazie alla denunce presentate dalle vittime, hanno potuto ricostruire minuziosamente quanto accaduto in questi terribili mesi fornendo al magistrato titolare dell’indagine delle prove concrete che, sottoposte al giudice, hanno consentito l’arresto del persecutore. L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.