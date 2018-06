Presente all'incontro anche l’assessore alla cultura del comune di Catania, Orazio Licandro. La dirigente scolastica, Agata Pappalardo, ha dato avvio ad una iniziativa voluta per porre la lettura al centro del viaggio delle conoscenze e dell’accrescimento dei giovani alunni della sua scuola. La biblioteca, progettata e realizzata con lo stile di una nave, è diventata così "la metafora di un viaggio che attraverso la lettura può far conoscere ed immaginare luoghi mai visti, aprendo la mente ai sogni, alle emozioni e alla cultura in generale"."Anche tutti i materiali della biblioteca - racconta la preside Pappalardo - hanno seguito un percorso simile ad un viaggio, perché provenienti in gran parte dal recupero e dalla trasformazione di oggetti di scarto o di rifiuto, riacquistando nuova vita in una dimensione decorativa diversa da quella originaria". Ad intervenire, anche la scrittrice Lina Maria Ugolini, l’attrice Gigliola Reyna e la poetessa ogninese Piera Strano. L’orchestra della scuola ha, infine, allietato con intermezzi musicali l’evento.