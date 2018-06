Pur di farla pagare alla ex compgna, una donna di 35 anni, il 38enne ha escogitato un piano diabolico inducendo un amico a mettersi a bordo di una Ford Ka seguire l’autovettura della vittima e in Via Strada 11 a Giarre – Frazione Carrubba - iniziarla a tamponare più volte fino a farla uscire fuori strada. La poveretta, uscita per fortuna dall’auto indenne, è stata prima aggredita dal 44enne con calci e pugni per poi subire da parte dell’ex convivente, come da programma giunto sul posto, minacce e ingiurie come se quanto accadutole fosse stata solo colpa della donna per averlo lasciato e qualcosa di più grave sarebbe potuto accaderle se non avesse riconsiderato il loro rapporto sentimentale.della locale Stazione di accorrere in soccorso della donna riuscendo a bloccare ed ammanettare il 44enne, per poi procedere alla ricerche del 38enne, nel frattempo fuggito, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sul quale pendevano altre denunce della donna pre pregressi atti persecutori.è stata riscontrata affetta da “politrauma contusivo post aggressione ed investimento di auto” e giudicata guaribile in 7 giorni. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.