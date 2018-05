I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno arrestato un 17enne del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania in ordine ai reati di atti persecutori aggravati, lesioni personali aggravate e percosse aggravate. La fine della loro relazione sentimentale, durata quasi un anno e mezzo, avvenuta per la gelosia morbosa dimostrata dal ragazzo, ha generato in lui una sorta di ossessione per l’ex fidanzatina tanto da indurlo a perseguitarla ferocemente. I Carabinieri, su denuncia dei genitori, hanno ricostruito la via crucis patita dalla loro figlia dall’aprile del 2017 fino al 5 maggio scorso costellata da telefonate e sms minacciosi, pedinamenti, appostamenti sotto la scuola e nei pressi dell’abitazione, violazioni di domicilio e, ancor più grave, aggressioni fisiche sfociate in schiaffi (in una circostanza ha picchiato anche la madre della ragazza), presa per i capelli per scaraventarla e trascinarla per terra, pizzichi sulle braccia e le gambe, cagionandole più volte lividi e lesioni personali, tra i quali un trauma cranico (oggetto di referto medico), sino al proferimento di frasi inequivocabili: “se ti vedo con un altro ti ammazzo”, “vengo a prenderti di notte”, “sembri una troia”.Comportamenti che hanno generato nella minorenne uno squilibrio psichico che l’ha costretta ad abbandonare ogni forma di relazione sociale con i coetanei nonché tutte quelle attività extra scolastiche, tra le quali il ballo esercitato a livello agonistico. Il quadro probatorio raffigurato dai Carabinieri non ha lasciato alcun dubbio ai giudici minorili che ne hanno ordinato l’immediato arresto e la reclusione in una comunità della provincia di Messina.