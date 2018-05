Stamattina gli agenti delle Volanti hanno arrestato il cittadino ghanese Mensah Shadrack, classe ’99, per i reati di rapina aggravata, lesioni e resistenza a P.U..I componenti della Volante, mentre si trovavano all’interno del quartiere “San Berillo”, intorno alle 3.45, sono stati allertati da un cittadino pakistano il quale ha loro indicato due ragazzi che, poco prima, l’avevano rapinato di un telefono cellulare, colpendolo con calci e pugni. Immediatamente, i poliziotti si sono messi all’inseguimento dei due malviventi, che frattanto avevano capito di essere stati scoperti e si erano allontanati velocemente.Giunti a piazza Spirito Santo, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi e, nonostante la sua strenua resistenza, lo hanno arrestato e condotto in Questura. Da qui, su disposizione del P.M. di turno, il Mensah è stato condotto presso la Casa di Piazza Lanza, per ivi rimanere rinchiuso in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.