la nota congiunta dei candidati Francesco D'Urso Somma, Concetta Lucia Italia e Alessandro Salerno a commento della partecipazione del candidato Magra all'evento intitolato “Festa dello Sport” che si svolgeva presso l'impianto sportivo comunale “Bonajuto Somma”.in quel contesto – hanno ribadito – e riteniamo grave e inopportuno il comportamento del candidato Magra che non ha esitato a strumentalizzare un'iniziativa che coinvolgeva bambini delle classi di scuola elementare e i loro genitori a fini elettorali. Fatichiamo a inquadrare l'accaduto nella normale dialettica politica poiché riteniamo davvero deplorevole, sul piano morale, approfittare di una gioiosa, quanto “politicamente laica”, manifestazione di piccoli scolari e genitori per carpire una manciata di attenzione elettorale in più. Ma su questo lasceremo il candidato e i suoi cattivi consiglieri a misurarsi con la propria coscienza.- e sul quale vogliamo fare chiarezza, è il ruolo che ha avuto in tutto questo l'istituzione scolastica pubblica, che dovrebbe essere il luogo della legalità e della educazione civica per eccellenza, e che invece si è prestata a squallidi palcoscenici pre-elettorali. Abbiamo deciso di scrivere questa nota congiunta – hanno concluso – per restituire dignità a questa campagna elettorale ed esprimere un chiaro segno di demarcazione tra chi, pur nella diversità di idee e programmi politici, metterà sempre al primo posto la correttezza e il rispetto istituzionale, e chi invece pensa di poter utilizzare le pubbliche istituzioni come se fossero il salotto di casa propria». Firmato Francesco D'Urso Somma, Concetta Lucia Italia, Alessandro Salerno.Magra respinge ogni polemica sollevata dai propri competitor in merito al breve saluto rivolto stamattina in occasione di un evento svoltosi allo stadio comunale. “Non ho ricevuto alcun invito – precisa Vincenzo Magra - Mi trovavo lì in quanto genitore di due bambini che frequentano la scuola. Sono stato invitato a dare un breve saluto ai presenti, fattispecie che mi stupisce possa far addirittura scaturire polemica o fare indignare qualcuno. Nessuno vietava ai tre candidati di presenziare e intervenire. La campagna elettorale – prosegue il candidato sindaco - sta procedendo con rispetto reciproco e nel solo interesse della cittadinanza. Auspico si continui in questa direzione anche durante questi ultimi giorni e che non si cerchino altri mezzi – conclude Magra - per spostare l'attenzione dai programmi proposti ai cittadini.