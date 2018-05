, Salvo Pogliese, sostituito sull palco da un elefantino peluche. Lo ha organizzato la rete di associazioni della Piattaforma di Librino, ieri pomeriggio, presso l'istituto comprensivo Dusmet - Doria. Un'occasione preziosa per fare il punto sul quartiere popoloso e periferico della città, quest'anno stranamente "escluso" dalla campagna elettorale.Emiliano Abramo e Riccardo Pellegrino, hanno risposto alle domande della platea, ricca e variegata, su temi quali l'istruzione, la mobilità, l0emergenza abitativa, gli spazi sociali, sportivi e aggregativi, i servizi, i trasporti, il verde. Tutti emersi da un sondaggio somministrato alla popolazione residente nella zona.grazie all'impegno di Sara Fagone, Leandro Perrotta, Fabio Scuto, al dirigente Enzo Costanzo e agli altri autorevoli ospiti intervenuti, utile anche alle associazioni per fare il punto sulle necessità di Librino e dei suoi abitanti, di cui il prossimo primo cittadino non potrà non tenere conto.