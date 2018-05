Come riporta RomaToday, il giovane D.S. era in sella della sua moto, una Suzuky Gsxr 750 quando verso le 21 si è scontrato con una Opel Zafira, condotta da un uomo di 61 anni. Per il ragazzo, soccorso dal personale del 118, non c'è stato nulla da fare, tanto gravi erano le ferite riportate. Sul posto la polizia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.