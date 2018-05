, ha detto l'europarlamentare Giovanni La Via, annunciando l’attribuzione del pacchetto legislativo che si occuperà di disegnare la più importante politica europea per il post 2020, e che vedrà una stretta collaborazione delle due commissioni competenti (AGRI e ENVI) in vista della definizione di un negoziato che si presenta già complesso.Molti i temi delicati, come la questione finanziaria, la proposta di “ri-nazionalizzazione” degli aiuti agli agricoltori, quelli relativi alla sostenibilità e alle misure agroambientali, la difesa del reddito e il sostegno all’insediamento dei giovani per favorire il ricambio generazionale”, aggiunge La Via. “Sono doppiamente soddisfatto, perché potrò proseguire il lavoro iniziato la scorsa legislatura e continuare il mio impegno volto a difendere e sottolineare l’importanza del ruolo dell’agricoltura del Sud e del Mediterraneo”.