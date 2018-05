libero professionali per diversi profili da utilizzare per la pianificazione e organizzazione di campagna informative perché - afferma il sindacato dei giornalisti - "l'attività d'informazione da affidare ai soggetti che saranno scelti all'esito della procedura di selezione di che trattasi può e deve essere svolta solo da chi è iscritto all'Albo dei giornalisti, pena il configurarsi dell'ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione". "Le attività che l'Asp ha deciso di affidare all'esterno - continua Assostampa Catania - sono speculari a quelle assegnate agli uffici stampa dalla legge n. 150/2000, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", a cui sono attribuite le funzioni di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'ente/organizzazione verso gli organi di informazione". "Nello svolgimento dei detti compiti - conclude Assostampa - i principali interlocutori dell'ufficio stampa sono i mass-media di ogni genere, quali i quotidiani, la radio, la tv, riviste, ecc. in grado di raggiungere precisi target di utenza o il pubblico in generale". (ANSA).