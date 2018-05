Una fucilata alla testa. Subito dopo il minore e un suo compagno, anche lui adolescente, lo hanno messo dentro un sacco e lo hanno gettato all'interno di un pozzetto. Un assassinio dai tratti agghiaccianti quello accaduto appena sette mesi fa all'interno di una villetta di via Teocrito a Pedara. Il cadavere è stato trovato tre giorni dopo dai carabinieri allertati da una telefonata. Dalla macabra scoperta sono scattate le indagini che hanno portato al fermo emesso dalla Procura dei Minorenni di Catania del figliastro che ha confessato l'omicidio di Domenico Citelli, 71 anni, compagno della madre. A finire in carcere anche il complice minorenne. Sullo sfondo di questa pagina di sangue una storia di violenza e liti familiari.Il giudice ha concesso le attenuanti generiche. Ma è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione. La pm Valeria Perri aveva chiesto al Gup di condannare i due a 21 anni. Il figliastro, difeso dall'avvocato Alessandro Vecchio, è detenuto all'istituto peniteziario per minori (Ipm) di Bicocca, mentre il complice, difeso dall'avvocato Salvatore Cairone, è reclusione all'Ipm di Acireale. I due difensori dopo la deposizione delle motivazioni della sentenza, prevista tra quindici giorni, sono già pronti a presentare appello.