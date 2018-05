La sera del 28 maggio scorso, personale della Sezione Investigativa del citato Commissariato, a seguito di diverse segnalazioni anonime, che riferivano di un presunto giro di spaccio di droga, ha effettuato un servizio di osservazione, in una zona residenziale di Aci Catena, al fine di individuare l’ignoto spacciatore. Dopo alcuni minuti, gli agenti hanno notato un ragazzo di giovane età, il quale con atteggiamento guardingo nascondeva velocemente tra i cespugli un involucro di grosse dimensioni. I poliziotti incuriositi, sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a a bloccare il giovane, identificato nel catenoto Walter Liotta, di anni 18.dei pantaloni, sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, ancora sfusa. Inoltre, è stata trovata tra i cespugli, la busta in cellophane poco prima occultata dal Liotta, al cui interno vi erano ben 160 grammi di “erba”, nonché una bilancia di precisione. Infine, è stata trovata anche un'ingente somma di denaro. Il ragazzo è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di Acireale, e dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno ne ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari in attesa di rito per direttissima innanzi al Giudice del Tribunale di Catania.viaggiante a bordo di uno scooter 50, il quale ha consegnato spontaneamente ai Poliziotti una dose di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e si è dichiarato assuntore. Il ragazzo, anch’egli diciottenne G.L., è stato segnalato alla Prefettura di Catania.