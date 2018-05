Nella giornata di ieri, il personale delle Volanti ha indagato in stato di libertà M. P. responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato bloccato nelle prime ore del pomeriggio di ieri, in piazza Risorgimento, dove è stato notato dagli agenti, mentre si trovava alla guida di uno scooter. Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno proceduto a una sommaria perquisizione, a seguito della quale, all’interno del vano porta oggetti del motoveicolo, è stato rinvenuto un quantitativo di marijuana, suddivisa in involucri di carta stagnola, per un perso complessivo di oltre 24 grammi. Inoltre, gli agenti hanno ritrovato un taglierino di grosse dimensioni. Quanto rinvenuto è stato debitamente sequestrato e messo a disposizione dell’A.G., l’uomo è stato condotto in Questura per la stesura degli atti di rito.