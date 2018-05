il gruppo di lettura del Cub - Castello Ursino Bookshop, la realtà creata da Officine Culturali e Karma Communication e giunta al suo terzo anno di attività. Per giovedì 31 maggio, alle 17:00, in Sala delle Armi sono attesi Stefano Amato e il suo libro “Davide e il mistero QWERTY” (Verbavolant Edizioni), illustrato da Roberta Terracchio, per una lettura animata di una storia che mette a confronto la modernità con la tradizione, in uno dei settori che si sono più sviluppati negli ultimi decenni: quello della comunicazione.piena di compiti per le vacanze e meno tempo da passare al mare di quello che avrebbe voluto, conosce un anziano signore, Eustachio, che colleziona oggetti strani chiamati “macchine da scrivere”. Non sono computer, ma a quelli assomigliano per qualche verso. Davide si incuriosisce e soprattutto comincia a chiedersi il significato della parola QWERTY. La storia è quella di un’amicizia da tra un uomo e un bambino che ripercorreranno la storia di questo strumento fino ad arrivare ai tablet di ultima generazione. Nel corso della presentazione i bambini potranno ascoltare parti del libro e potranno anche scoprire come funziona una vera macchina da scrivere.part time per una libreria. Il suo romanzo d’esordio, Le sirene di Rotterdam, è uscito nel 2009 per Transeuropa. Sempre per la stessa casa editrice, insieme a Fabio Genovesi e Franz Krauspenhaar, ha scritto la Guida letteraria alla sopravvivenza in tempo di crisi.