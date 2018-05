per la presentazione del bilancio della società Partecipata presieduta da Luca Blasi e che gestisce i parcheggi a strisce blu di Catania occupandosi anche di altri servizi. "E questo risultato - ha commentato Blasi - lo abbiamo ottenuto nonostante tutti gli attentati che la società ha subito per le colonnine, settanta, fatte saltare con i petardi per rubare le monetine. Un danno considerevole sotto il profilo economico visto che parliamo di circa mezzo milione di euro. Gli utili di Sostare - ha confermato Blasi, che nel corso dell'incontro ha ringraziato il sindaco Bianco per il costante supporto all'Azienda - saranno reinvestiti per nuove tecnologie: verranno progressivamente sostituiti tutti i parcometri danneggiati con quelli di ultima generazione. Partirà inoltre un controllo digitalizzato della Sosta e ci sarà la possibilità di stipulare abbonamenti online. Va sottolineato che le nuove tecnologie ci consentiranno di ridurre ulteriormente i costi della produzione. Altri utili saranno poi progressivamente reinvestiti in servizi per la città di Catania".