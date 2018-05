La notizia è riportata dai quotidiani online La Repubblica e Catania Today. Nel video il poliziotto commenta a caldo le vicende politiche che stanno dividendo il Paese. "Come vedete porto il tricolore sulla spalla con orgoglio, ma chi dovrebbe dare l'esempio di sovranità italiana non lo sta dando: sta decadendo la sovranità del popolo italiano e io non ci sto", dice il poliziotto contestando l'operato di Sergio Mattarella.

La polizia postale, su incarico della Questura, ha acquisito il video per verificare eventuali risvolti penali.