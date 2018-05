Toyota Yaris finita in acqua. L'automezzo era stato parcheggiato dal proprietario in prossimità della scivola di alaggio per le barche e, per cause da accertare, ha cominciato improvvisamente a muoversi, scivolando verso l'acqua.si è procurato delle lievi ferite lacero-contuse ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del Servizio 118. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, dopo essersi accertata che all'interno dell'automezzo non si trovava nessuno, ha avviato le procedure per il recupero e la riconsegna dello stesso al proprietario.(Foto Newsicilia)