che Assostampa Catania ha inviato ai candidati sindaco, per fare in modo che, il prossimo primo cittadino, segua le disposizioni di legge e le norme per fare in modo che il far west in cui sembra si sia precipitati, termini.in modo corretto e completo hanno nell'Europa un valido paladino e, nella Carta di Firenze, uno strumento che tutela la pari dignità tra i giornalisti e il diritto a non essere discriminati o sfruttati - si legge nella bozza di accordo. Diritti che passano anche dall'attività di ogni Comune e dal dovere di fornire un'informazione istituzionale corretta e completa che va diffusa anche tramite i social media. Informazione che va fornita e offerta - in base a quanto espresso dalla 150/2000 - tramite professionisti dell'informazione - addetti stampa o portavoce - iscritti all'Ordine dei giornalisti.Catania la necessità di rispettare tali principi e di avvalermi di personale qualificato per gli incarichi che saranno utili in tal senso durante il mio incarico. Mi impegno, quindi, a dare adeguata attenzione, nell’ambito delle risorse disponibili, in termini professionali e retributivi ai giornalisti che assumeranno compiti di informazione per il Comune, per le società partecipate e per gli enti consortili.o indeterminato, sarà concordato con Assostampa Catania, che si impegna a mettere a disposizione un legale esperto di procedure amministrative, con l’obiettivo di garantire, ai partecipanti, trasparenza e pari opportunità nel rispetto delle leggi in materia e dell’autonomia decisionale del vertice dell’amministrazione. In caso di composizione di una commissione esaminatrice, essa sarà integrata con un iscritto all’Ordine dei giornalisti, con almeno dieci anni di anzianità nell’elenco professionisti, scelto tra tre nominativi indicati da Assostampa Catania".