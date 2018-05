Nonostante l'assenza di vincoli di sangue, è Pietro Olivieri, più noto come Carmeluccio, a diventare, secondo gli inquirenti, il reggente del clan dopo la prematura scomparsa del boss. Un'eredità che è il frutto del forte legame che unisce il capomafia al responsabile del gruppo giarrese. Già negli ultimi mesi della malattia è Carmeluccio a dirimere i dissidi interni.

Si racconta che all'uscita dal carcere, dopo i periodi di detenzione patiti, ad omaggiarlo con la tradizionale battuta delle inferriate fossero non solo gli affiliati al proprio clan, ma anche quelli di altre cosche. Un riconoscimento riservato a pochi. Ed oggi, a quasi cinque anni dal decesso, il suo nome resta indissolubilmente legato al clan Brunetto, articolazione della famiglia Santapaola Ercolano, operante lungo la fascia ionica, principalmente tra Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Giarre e Riposto, ma con importanti ramificazioni anche nella zona pedemontana, tra Randazzo e Castiglione di Sicilia, e nella Valle dell'Alcantara, tra i comuni di Malvagna e Francavilla di Sicilia.Ben presto però Paolo Brunetto riesce a conquistare piena autonomia, diventando interlocutore diretto dei capimafia catanesi. Traffico di droga ed armi, estorsioni e usura i principali affari illeciti gestiti dal boss, a cui erano riconducibili, stando alle numerose inchieste della Dda etnea, due aziende di Mascali: l'Ambra Transit, società di autotrasporti, e la Cosma Costruzioni, attiva nel settore edile. Entrambe sarebbero state utilizzate dal clan per ripulire il denaro sporco. I fiumi di droga, cocaina, eroina e marijuana, venivano immessi lungo tutta la costa ionica, compresa Taormina, punto di riferimento per l'estate della movida catanese.Altri due gruppi criminali si contendono l'influenza sul territorio ionico etneo. Quello che fa riferimento a, ritenuto dagli inquirenti il referente dell'area ionico etnea per i Laudani e quello storicamente capeggiato da, alla guida dell'omonimo clan, vicino alla famiglia dei Cappello. Una convivenza a tre che, nonostante le numerose tensioni, non sfocia mai in scontri sanguinari.