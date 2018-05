Il collegio del Riesame ha annullato in ordine all'aggravante mafiosa (forse perché prevista da una norma del 1991 e quindi introdotta in epoca successiva al fatto di sangue, ndr) e all'aggravante della premeditazione. Bisognerà attendere però le motivazioni per avere un quadro preciso delle valutazioni dei giudici della Libertà.Il difensore di Pitarà, l'avvocato Salvatore Pappalardo, è pronto al ricorso in Cassazione. Nella memoria difensiva l'avvocato ricorda che già in due periodi storici (1995 e 2012) l'indagine su questo delitto è stata archiviata. Sono state infatti le dichiarazioni di Concetto Bonaccorsi a permettere di trovare l'ultimo pezzetto del mosaico che individua in Rosario Pitarà il presunto killer di Salici. Dichiarazioni che si uniscono a quelle di Roberto Testa e Franco Russo. Per il difensore però le esternazioni dei tre collaboratori di giustizia presentano pesanti lacune. In particolare osserva "la macroscopica discrasia tra le dichiarazioni dei diversi collaboratori, manifestamente inidonee a riscontrarsi e a fungere da piattaforma per la sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine al contestato delitto di omicidio".