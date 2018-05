L’estate scorsa, un utente ha sporto denuncia di furto della propria autovettura Smart modello City Coupè presso gli uffici della Polizia di Stato: il personale del Commissariato Borgo-Ognina ha iniziato una complessa attività info-investigativa che, ha consentito di identificare uno degli autori del reato.Nei giorni scorsi, attraverso altra attività di Polizia è stato possibile risalire all’altro autore del furto, per questo motivo detti soggetti, entrambi pluripregiudicati sono stati indagati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.